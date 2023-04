Ariana Grande reageert op bezorgde fans die haar ’ongezond dun’ vinden

„Het lichaam waarmee je mijn huidige lichaam vergelijkt, was de ongezondste versie van mijn lichaam ooit”, legt ze uit. „Ik slikte veel antidepressiva, dronk erbij en at slecht. Ik was op het dieptepunt van mijn leven toen ik er zo uitzag, maar dat was in feite niet gezond voor mij.”

Ook zegt Grande dat ze eigenlijk niet op dit soort reacties in zou hoeven gaan, maar dat ze het belangrijk vindt om het nu toch te doen. „Ik heb het gevoel dat hier misschien met een beetje openheid en kwetsbaarheid iets goeds uit voort kan komen. We moeten ernaar streven om elkaar veiliger te laten voelen. Je weet nooit wat iemand doormaakt.”