Zelfhaat Robbie Williams minder intens geworden

De 46-jarige Robbie zegt zichzelf nog steeds te haten, maar hij vindt ook dat hij inmiddels tevreden kan zijn. De onzekerheden stammen uit de tijd dat hij doorbrak met Take That. „Mijn leeftijdsgenoten vonden mij niet leuk vanwege de band. Zij waren de coole mensen, de mensen die ik wilde zijn. Maar ze mochten me niet en dat deed pijn”, aldus een openhartige Robbie, die naar eigen zeggen een continue negatieve monoloog met zichzelf voert.

De zanger, die zich tegenwoordig meer zorgen maakt over zijn gezin, omarmt zijn onzekerheden. „Als iedereen altijd van me hield en ik zou ’waardige muziek’ maken, was ik vast een tiran geworden.”