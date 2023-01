Premium Het beste van De Telegraaf

Pas bij Diana’s begrafenis kwamen bij Harry de tranen Prins Harry: ’Ik kon geen emoties tonen na haar dood’

Door Onze redactie

Prins Harry op de uitvaart van zijn moeder, met zijn oom Charles Spencer, broer William en vader Charles. Ⓒ ANP/HH

Hartverscheurend zijn de beelden van William en Harry die als tieners achter de kist van hun moeder Diana lopen. Terwijl het Britse volk in diepe rouw is, en massaal zijn tranen laat zien, tonen de jonge prinsen geen enkele emotie. Hooguit een geforceerde glimlach. Achteraf gezien voelt Harry zich daar schuldig over.