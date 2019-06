Tygo Gernandt keert eenmalig terug met drugsshow

Tygo in de GHB werd in november uitgezonden en was destijds een van de best scorende programma’s op NPO 3. De serie maakte veel los bij de kijkers. Zo was er veel kritiek toen in aflevering twee te zien was hoe drie GHB-gebruikers onder invloed van de drug in de auto stapten en door woonwijken scheurden. Ook werden er Kamervragen gesteld.

De slotaflevering wordt op 21 juni uitgezonden.