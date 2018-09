Loretta koopt pied-à-terre in Amsterdam

De keuken is modern en de badkamer is uitgerust met een ligbad en een grote doucheruimte. De servicekosten bedragen 305 euro per maand. De Koffietijd-presentatrice betaalde niet minder dan de vraagprijs van 445.000 euro voor haar nieuwe stulpje.

"Ik ga niet verhuizen, het is een pied-à-terre", vertelt ze. "Ik vind het wel lekker om weer in Amsterdam te zijn." Loretta heeft ook een woning in Maarssen.