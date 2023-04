Ex-vrouw Johnny Depp haalt hard uit naar Amber Heard

En dat terwijl ze Heard in eerste instantie juist een aardige meid vond. „Ik kwam nog wel eens op feestjes bij Johnny thuis, en dan zag ik haar. Ze was echt prachtig, ik had geen reden om haar niet te mogen.” Maar het tij keerde toen ze steeds vreemdere verhalen over haar hoorde. „Johnny leek ook niet meer gelukkig”, zegt ze daarover. Inmiddels noemt Allison Heard daarom ook liever niet meer bij naam. Ze heeft het over „zij die niet genoemd mag worden”.

Kort nadat het huwelijk tussen Amber Heard en Johnny Depp strandde, schreef de actrice een opiniestuk over huiselijk geweld voor The Washington Post. Daarin noemde ze Depp niet, maar het was voor veel mensen overduidelijk dat het wel over hem ging. Hij spande daarop een rechtszaak tegen haar aan en eiste 50 miljoen dollar voor imagoschade. Daarnaast was volgens Depp niet hij, maar Heard gewelddadig. Dat vond zij dan weer imagoschade. Zij eiste daarop een - naar eigen zeggen symbolisch - bedrag van 100 miljoen euro vanwege smaad.

Meegenieten

Vorig jaar werd de zaak uitgevochten in de rechtszaal, en daar kon de hele wereld van ’meegenieten’. Een groot deel werd namelijk live uitgezonden. Ook dat vond ex-vrouw Allison moeilijk om te zien. „Johnny is heel erg op zijn privacy. Daarom doet hij ook bijna nooit interviews.”

Uit eindelijk kreeg Depp op de meeste punten gelijk. Heard moest hem daardoor ruim 10 miljoen dollar betalen, maar omdat ze dat geld niet heeft werd het 1 miljoen. Depp beloofde al dat geld aan een goed doel te geven.

De beste ex die er bestaat

Toen Allison het goede nieuws hoorde, moest ze huilen van opluchting. Het mag dus duidelijk zijn dat ze nog steeds warme gevoelens voor haar ex heeft. „Ik gun hem het allerbeste”, zegt ze. „Hij zo gul, vriendelijk... en ik kan niet wachten om hem weer te zien, zodat ik hem kan knuffelen. Mensen grappen wel eens dat ik de beste ex-vrouw ben die een mens zich kan wensen.”