Kanye West onder vuur om podium voor Marilyn Manson

Kanye verving Jay-Z in een van de nummers door DaBaby. Die kwam onlangs nog in opspraak door homofobe en kwetsende uitspraken die hij deed tijdens een van zijn optredens. Ook de aanwezigheid van Marilyn Manson kreeg kritiek. De controversiële zanger wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Ook het slot van de luistersessie zorgde bij fans voor gefronste wenkbrauwen. Kanye stak zichzelf, gehuld in een vuurvast pak, in brand. Even later werd hij door crewleden met brandblussers geholpen. Kort daarna verscheen volgens entertainmentwebsite TMZ zijn ex-vrouw Kim Kardashian in een trouwjurk op het podium.

Het duurt nog even voordat Donda ook echt wordt uitgebracht, terwijl Kanyes manager Bu Thiam eerder nog beloofde dat het album na de luistersessie zou uitkomen. Volgens Apple Music komt Donda nu op 3 september uit. Het is al de derde keer dat de release is uitgesteld. Eerder vandaag werd bekend dat dit uitstel de zanger miljoenen dollars oplevert.