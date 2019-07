Jeff Bezos met liefje bij Wimbledon

Het is voor de tweede keer sinds de inkt van de echtscheidingspapieren gedroogd is, dat het prille stel samen in het openbaar verschijnt.

De tortelduifjes waren niet de enige bekende gezichten die Roger Federer en Novak Djokovic in actie zagen. Zo waren Catherine, prins William, Catherine’s zus Pippa en broer James, Benedict Cumberbatch, Sir Cliff Richard, Stanley Tucci, Tom Hiddleston, Vera Wang en Woody Harrelson van de partij.

Ⓒ BSR Agency