Joop van den Ende over ’kilte’ tussen hem en Verlinde

Dat zegt hij op vragen in de Volkskrant, waar hij stelt dat de opvolging van Albert Verlinde destijds als nieuwe directeur van zijn bedrijf Stage Entertainment ’in Albert Verlinde-harmonie’ is verlopen. Gevraagd naar wat hij daarmee bedoelt, antwoordt hij: „Precies wat ik zeg. Iedereen kent Albert Verlinde toch? Albert is een solist, en dat is zijn goed recht. Daar wil ik het graag bij laten.”

Op de vraag of het dus om een ’soort kilte’ tussen beiden gaat, reageert hij in het interview: „Dat is een interessant woord, kilte. Ja, kilte is een mooi woord. Ik denk dat je gelijk hebt: er is geen warmte tussen Albert en mij. Er is ook geen ruzie, maar ik heb geen contact meer met hem. Hij heeft niet de behoefte met mij te praten, en dan dring ik mezelf ook niet op. Ik was niet bij de Nederlandse première van Tina, dat klopt. Als iemand zijn eigen weg wil gaan, ga ik daar niet voor staan.”

Van den Ende verwacht wel dat Stage Entertainment goed door de crisis komt, al slaat die ook daar toe. Zelf was hij vorige week voor het eerst weer in het DeLaMar Theater, bij een castingdag voor een nieuwe musical over prinses Diana, Diana & Zonen, van het bedrijf van zijn dochter Iris, MediaLane. Een feestdag, noemt hij dat. „Ik kreeg die dag ook bericht dat mijn zoon Vincent, die muziekproducer is, een nummer-1-hit heeft in Australië. Ik werd erg gelukkig die dag.