Reus Olivier Richters verovert na ongelukkige jeugd Hollywood: ’Ik was een bezienswaardigheid’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - In zijn laatste optreden als Indiana Jones vindt Harrison Ford vanaf woensdag één Hollandse bonk spieren tegenover zich: Olivier Richters - internationaal bekend als de Dutch Giant gooit als rechterhand van nazischurk Mads Mikkelsen zowel zijn lengte als gewicht in de strijd. De 33-jarige Nederlander noemt zijn optreden in deze Hollywood-productie ’een voorlopig hoogtepunt’. Wat wel iets wil zeggen voor iemand van 2 meter 18.