Cécile Koekkoek gaat DWDD leiden

Koekkoek volgt Marco Versluis op, die de afgelopen drie jaar de eindredactie van het programma deed. Naast de eindredactie van de dagelijkse uitzendingen van DWDD wordt ze verantwoordelijk voor de programma’s DWDD University en DWDD Summerschool.

De omroep is blij met de benoeming. „Een dagelijkse talkshow maken is topsport. Het vraagt om een scherpe blik op de actualiteit, een buitengewone voeling met ontwikkelingen in de samenleving én een creatieve, lenige geest”, zegt mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA.