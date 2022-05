Travis Scott geeft eerste grote optreden na drama Astroworld

Tijdens het Astroworld Festival in november kwamen tien mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond vanwege verdrukking. Scott is door meerdere mensen aangeklaagd omdat hij volgens hen verantwoordelijk is voor het drama. Het was aan Sean ’Diddy’ Combs te danken dat Scott weer op het podium mocht staan. De 52-jarige rapper liet eerder aan de organisatie weten alleen de presentatie van het evenement op zich te nemen als Scott mocht optreden. „Travis heeft iets afschuwelijks meegemaakt. Mensen maken fouten. We moeten nu vooruit kijken met liefde en respect voor iedereen die hierdoor is geraakt. Het is nu tijd om te vergeven, mijn broeder Travis verdient dat”, aldus Diddy.

Winnaars

Olivia Rodrigo, Drake en Ye zijn de grote winnaars van de Billboard Music Awards. De prestigieuze muziekprijzen werden zondag vanuit Las Vegas uitgereikt, voor een groot deal via een livestream op TikTok. Rodrigo was met zeven prijzen de grote winnaar van de avond. Die kreeg zij voor onder meer beste nieuwe artiest, beste vrouwelijke artiest en beste radioartiest. Drake nam vijf prijzen in ontvangst, onder meer die voor beste artiest, beste mannelijke artiest, beste rapper en beste rapalbum. Ye ontving vier prijzen, onder meer voor beste christelijke artiest en beste christelijke album.