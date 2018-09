Bijzondere award Sylvie Meis geveild

Sylvie Meis was de eerste die in Nederland een Jackie Award kreeg. Andere winnaars van de Jackie Award zijn onder andere Lieke van Lexmond en Leontine Borsato. ''De meeste prijzen die artiesten of presentatoren tijdens hun carrière krijgen staan bij hun thuis. Het is dus best bijzonder dat er nu zo'n award wordt geveild. Het is niet bekend hoe de aanbieder aan de award komt'', aldus veilinghuis Catawiki.

In dezelfde veiling wordt overigens ook een 'Hollands got talent' award aangeboden van de DDFcrew. Deze Belgische 'touwspring act' won in 2012 de Nederlandse talentenshow en brak daarna met deze act internationaal door. Eerder dit jaar werd via Catawiki ook al een TMF award van Anouk geveild. Die bracht toen 1.200 euro op.

De veiling is te bekijken via www.catawiki.nl/meis