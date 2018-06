Kees Versluys en Henny Huisman herenigd

Kees werkt momenteel aan zijn comeback en bracht deze week zijn nieuwe single Eindeloos mooi uit. Het eerste exemplaar hiervan werd uitgereikt door Henny Huisman, die nog een aantal goede adviezen had voor de zanger. "Eet gezond, slaap goed en blijf vooral jezelf."

Hoewel Kees nog dagelijks wordt herinnerd aan het televisiemoment - waarbij hij bij het betreden van het podium werd geraakt door een camerakraan - is hij van mening dat het nog altijd erger had gekund. "Natuurlijk word je er soms wel moe van, maar liever dat dan wanneer je bijvoorbeeld wordt herinnerd als iemand die verslaafd was aan drank of drugs.

Bekijk hier de clip van de nieuwe single van Kees Versluys, Eindeloos mooi:

Bekijk hier het fragment uit de Soundmixshow, waarin Kees te zien is met een bebloed hoofd: