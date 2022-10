Valt Jennifer Aniston voor deze ’mad man’?

En ’versterken’ mag dat zeker heten. Hamm was eerder de ster in de alom geprezen serie Mad Men, over het wel en wee van een reclamebureau in het Manhattan van de jaren vijftig en zestig. Volgens veel recensenten schreven de makers tv-geschiedenis met de fraai gestylde serie en zijn sterrencast, onder wie dus Jon Hamm.

Op de set van The Morning Show kon het niemand zijn ontgaan dat Jennifer en hij onmiddellijk van elkaar gecharmeerd waren – wat voor een hoop gefluister zou hebben gezorgd. Toen zij eind september opnamen hadden in New York City en Coney Island viel Jens ’flirterige’ gedrag op, dat volgens sommigen ook openlijk werd beantwoord. En dat terwijl Jon al sinds 2020 geacht wordt samen te zijn met de 34-jarige Anna Osceola, die ook actrice is.

De acteur is sinds 2020 samen met Anna Osceola. Ⓒ ANP/HH

In de succesvolle serie speelt hij nota bene een keiharde zakenman die zijn zinnen heeft gezet op de overname van het tv-station waar Aniston voor werkt. De verhoudingen voor de camera staan Jon en Jen in het dagelijks leven niet in de weg. Insiders achter de schermen houden in de gaten of zij meer worden dan alleen friends.