Russell Brand kijkt uit naar het vaderschap

"Ik ben me klaar aan het maken veel tijd door te brengen met een nieuw persoontje", zegt Russell in een interview met ES Magazine. Of hij en zijn 27-jarige verloofde Laura Gallacher een zoon of dochter krijgen, weet Russell niet. "Misschien kom ik er wel nooit achter", grapt hij. "Misschien kijk ik nooit!"

Russell heeft al nagedacht over wat voor vader hij wordt. "Heel liefdevol en gul. Ik ga doen wat mijn ouders deden, hun best. Het schijnt dat het voor kinderen belangrijk is dat ze weten dat ze je kunnen vertrouwen en open kunnen zijn."