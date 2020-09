Harry en Meghan ontkennen deelname realityshow

Ⓒ ANP/HH

Prins Harry en zijn vrouw Meghan ontkennen in alle toonaarden een realityshow te gaan opnemen, iets wat gesteld werd door de Britse tabloid The Sun. Volgens het medium zouden de Sussexes ’achter de schermen’ opnames laten maken om hen in een positiever daglicht te stellen en hun goede bedoelingen te tonen.