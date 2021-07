’Sandra Timmerman was niet voor het geluk geboren...’

Kort na haar aangrijpende documentaire overleed zangeres Sandra Timmerman aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ⓒ Jim Hoogendorp/Ferry de Kok

Ruim tweehonderd vrienden en kennissen namen afgelopen week in Oldenzaal afscheid van Sandra Timmerman, die twee weken daarvoor in haar auto werd getroffen door een hersenbloeding en in coma raakte. De 57-jarige dochter van het veelbesproken zangduo Gert & Hermien kwam niet meer bij. De zangeres – die een maand vóór haar abrupte overlijden in een door maar liefst anderhalf miljoen kijkers bekeken tv-documentaire definitief had afgerekend met haar turbulente verleden – had geen afscheid kunnen nemen van haar drie kinderen Paul, Hermieke en Liyanke. Nog altijd in shock en vechtend tegen hun tranen namen zij de condoleances in ontvangst...