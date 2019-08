Scooter Braun feliciteert Taylor Swift met ’briljant’ album

„Wat er ook is gezegd, de waarheid is dat ik niet op iets inzet zonder dat ik er volledig in geloof en dat heb ik altijd gedaan. Briljant album met #Lover. Gefeliciteerd”, twittert Scooter, die onlangs platenlabel Big Machine Records kocht en daardoor eigenaar is van alle muziek die Taylor hiervoor heeft uitgebracht.

De zangeres deelde vorige maand haar frustratie over de koop van Scooter en het feit dat ze nooit de kans heeft gekregen zelf de rechten van haar nummers te bezitten. Hij zei vervolgens dat dit Taylor wel was aangeboden, maar dat ze er geen 300 miljoen dollar voor wilde dokken. Ook liet hij weten graag met haar in gesprek te willen gaan om het uit te spreken. De zangeres heeft inmiddels laten weten dat ze nu overweegt al haar muziek opnieuw op te gaan nemen en in eigen beheer uit te brengen.

Scooter lijkt in ieder geval niet met de boosheid van Taylor te zitten, zo blijkt uit zijn tweet. „Steun is altijd de meest gezonde optie #briljantalbum #briljantecampagne. Gefeliciteerd.”