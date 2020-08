De zomer van… Jochem Myjer

Wie en waar: Jochem Myjer heeft zijn huis in Nederland tijdelijk omgeruild voor een camper in Zuid-Frankrijk. De komiek geniet samen met zijn familie van alle rust en ruimte op een camping gelegen aan de voet van vermoedelijk de Franse Pyreneeën. Zijn precieze locatie houdt hij geheim, maar de camping lijkt in ieder geval erg populair onder Nederlanders, gezien het opvallende briefje op de deur van een horecagelegenheid op de camping: „Helaas, geen kroketten en frikandellen meer.”

Wat doen ze daar zoal: In ieder geval niet genieten van Hollandse snacks! Gelukkig voor Jochem valt er genoeg te beleven. Want zelfs al laat hij weinig los over uitstapjes die hij met zijn gezin maakt, maakt hij alleen op de camping al genoeg mee. Zo kreeg hij het zelfs al voor elkaar om de verkeerde camper binnen te stappen! Om de kans op een nog zo schoon mogelijke douche aan te treffen, gaat Meyjer namelijk zo vroeg mogelijk uit de veren. Hij waarschuwt er echter wel voor dat je wél goed wakker moet zijn. „Of in ieder geval niet dezelfde chaos als ik in mijn hoofd te hebben. Want ik raad het niemand aan om per ongeluk de verkeerde camper binnen te stappen. Ik heb zelden een Italiaans echtpaar zo zien schrikken ook al besefte ik mijn fout binnen een milliseconde. ‘De Leidinggevende’ kent mijn blunders/gebreken maar schaamt zich nu oprecht kapot en wil weg.”

Jochem lijkt dan vooral ook druk te zijn met zich aan te pakken aan het leven op de camping. Zo deelt hij bij vrijwel al zijn foto’s de hashtag ’kamperen kan je leren’. En zijn volgers kunnen ook van hem leren... Want ookal is hij op vakantie, echt ontspannend lijkt het niet voor hem te zijn met de blunders die hij begaat. Hij wist zich zelfs tijdens het wassen van zijn kleding flink te bezeren. „Één tip voor mensen die willen wassen in een wasmachine op een camping. Dat zijn meestal ‘bovenladers’. Oftewel je doet een klep open en gooit je was in de trommel. En dan MOET je de trommel eerst weer dicht doen met twee klepjes voordat je de grote klep weer dichtdoet en het programma start. Als je dat niet doet loopt de trommel met open deksel vast. Dan sta je vervolgens met twee handen met alle macht aan de trommel te trekken om hem weer terug te krijgen. Maar die trommel is aan de bovenkant gemaakt van een rasp waar je normaal worteltjes mee raspt, dus rasp je jouw handen volledig van je lichaam af. Als je weet dat je de klepjes van de binnentrommel dicht moet doen, gaat het de volgende keer wel goed. Tenzij je een wasje doet heel vroeg in de ochtend en het WEDEROM vergeet en de restanten van je handen eraf raspt. Ik stel voor dat we het spreekwoord veranderen. Een ezel stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen.”

Bijkomen van: Niet alleen zijn vakantie is bewogen, het hele afgelopen jaar was er een van uitersten. Hij stond 100 keer in Carré, maar miste in die tijd wel zijn vrouw en kinderen na het spelen voor een volle zaal. Ook kampte hij met fysieke pijn omdat zijn lichaam niet meer mee wilde werken ’na die klotetumoren’ in zijn ruggenmerg. „Maar fuck it. Ik ben wie ik ben. Iemand die zielsveel van zijn vak houdt, van mensen vermaken en pleasen en aan de andere kant ook een goede vader en partner wil zijn en en net als iedereen moet omgaan met de obstakels die het leven op ons pad metselt”, zo zei hij onlangs.