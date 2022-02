’Jean-Luc Brunel deed meerdere zelfmoordpogingen’

De voormalig modellenscout zat in voorlopige hechtenis nadat hij in 2020 gearresteerd werd opverdenking van onder meer verkrachting, aanranding van minderjarigen en mensenhandel. Hij zou honderden meisjes voor Jeffrey Epstein hebben geronseld. De 76-jarige Fransman zou op een aparte afdeling zitten voor ’kwetsbare mensen’, die bedoeld is voor gevangenen die vanwege hun bekendheid doelwit kunnen zijn van geweld van medegevangenen. Hij stond niet onder actief toezicht voor zelfmoord, schrijven deze media.

In Frankrijk zouden daar speciale cellen voor zijn met afgeronde hoeken, papieren kleren en papieren bedlinnen. Er zijn slechts honderd van deze gevangeniscellen in de Franse gevangenissen en ze worden alleen gebruikt als er een grote kans is op zelfmoord voor de komende 24 uur, in afwachting van een transfer naar een psychiatrische faciliteit.

Een vertegenwoordiger van de vakbond voor gevangenisbewaarders in Parijs, Erwan Saoudi heeft aan de media verteld dat er op de afdeling waar Brunel zat, wel zes keer per dag patrouilles werden gehouden om te kijken hoe het ging met de gevangenen. „Hij heeft ervoor gekozen zijn daad te verrichten tussen twee patrouilles door. Eerste Hulp mocht niet meer baten. Dit laat zien dat de gevangene vastbesloten was om dit (zijn zelfmoordpoging, red.) door te zetten. Zeker is in elk geval dat hij alleen was op dat moment.”

De politie in Frankrijk is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak.

