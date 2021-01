Vier clashes uit de talkshowgeschiedenis

Ⓒ screenshot

Nu Jort Kelder al een tijdje aan de slag is als presentator bij Op1, kan hij inmiddels ook zijn eerste relletje achter zijn naam zetten. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra was namelijk beledigd na een vraag van Jort over de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. „Ik vind dit onbeschoft, ik ben beledigd”, sputterde Hoekstra tegen toen Jort het brandje probeerde te blussen. Hoewel het redelijk vaak netjes blijft in de live-uitzendingen van de talkshows die de Nederlandse televisie rijk is, zijn er genoeg verhitte discussies en opmerkelijke momenten geweest waarvan kijkers konden smullen.