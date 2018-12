Kanye verwent Kim met oorbellen van 45.000 euro

The Sun schrijft dat Kanye de 36ste verjaardag van Kim nu in besloten kring wil vieren en dat hij naar verluidt een paar oorbellen heeft laten maken van het merk Ruby Lorraine Schwartz, ter waarde van 40.000 pond (45.000 euro). De rapper zou zelf hebben meegewerkt aan het ontwerp van het sierraad.

De Britse tabloid schrijft dat Kanye plannen had om een enorm verjaardagsfeest te organiseren in het thema van de jaren twintig. Inmiddels zouden alle festiviteiten zijn geannuleerd, omdat de rapper zich zorgen maakt om de veiligheid van zijn familie en alle genodigden.

Kosten noch moeite

Een bron vertelt: "Kanye vindt het verschrikkelijk dat hij het feest heeft moeten cancellen, maar de veiligheid van zijn gezin staat voor hem op de eerste plaats. Hij had groots willen uitpakken en het moest een geweldig feest worden waar kosten noch moeite aan gespaard zouden worden."

Kim heeft zich na de dramatische gebeurtenis in Parijs afgezonderd voor de buitenwereld en laat dan ook momenteel alle publieke verplichtingen aan zich voorbij gaan. Zo annuleerde ze onder andere een make-up-demonstratie in Dubai en heeft ze een boeking om in Las Vegas te verschijnen afgezegd. Ook op social media laat de wereldberoemde tv-ster voorlopig niets van zich horen.