’Paranormale activiteit in studio Foo Fighters’

„Het hangt er waarschijnlijk af aan wie je het vraagt”, reageert hij lachend op de vraag van Australian Guitar Magazine of het er echt spookte. „Als ik ’s nachts op straat ben, zelfs als ik gewoon mijn vuilnisbakken aan de weg zet, ben ik al bang. Ik ben dus geneigd om ’ja’ te zeggen”, vervolgt hij. „Maar dit huis... Het is een soort oud, funky herenhuis dat in verval is geraakt. Het staat in een heel mooie buurt, dus het valt een beetje uit de toon. Er staan allemaal mooie huizen met prachtige tuinen en dan is er dit oude huis.”

Ook zanger Dave Grohl liet weten dat er vreemde dingen zijn gebeurd tijdens de studiosessies. „Het geluid was er geweldig, maar de vibes waren niet goed. Toen we de volgende dag terugkwamen, moesten we alle gitaren opnieuw stemmen. Alle instellingen die we op het mengpaneel hadden opgeslagen, waren ineens teruggezet naar nul en in Pro Tools bleken sommige sporen ineens verdwenen. Er waren wel een paar nieuwe sporen toegevoegd die wij er zeker niet bij hadden gezet, van bijvoorbeeld een open microfoon die het geluid in de kamer had opgenomen.”

Hoewel er werd gesuggereerd dat de band paranormale activiteit heeft vastgelegd, zou de band dit niet mogen bevestigen of ontkennen vanwege een geheimhoudingsovereenkomst met de huiseigenaren. „We zullen het merken. Ik weet zeker dat áls dat zo is, die video op de een of andere manier toch wel het daglicht zal zien...”