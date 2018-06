Gebruikt glas melk Justin Bieber te koop

Justin was vorige week in het Kings Oak Hotel in Essex wezen lunchen, waar hij een broodje zalm en een glas melk nuttigde. Nu claimt een werknemer van de pub dat hij het ongewassen glas van de Canadese superster op eBay heeft gezet.

"Ik werk bij Kings Oak Hotel waar Justin Bieber gisteren dineerde en we hebben zijn glas melk gehouden, het is nog niet gewassen!", luidt de omschrijving van de medewerker.

Bieber gaf vorige week enkele optredens in de 02 Arena in Londen voor zijn Purpose Tour.