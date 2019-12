Dochter Martin Scorsese grapt over Marvel

De 77-jarige regisseur zei in oktober dat hij vond dat de superheldenfilms ’geen cinema’ zijn. Hij vergelijk deze projecten met een pretpark. Zijn opmerkingen werden hem niet in dank afgenomen en meerdere filmmakers en acteurs reageerden teleurgesteld.

Scorsese nuanceerde zijn uitspraken vorige maand. „Ik had het over de films die nu gemaakt worden. Als een familie naar een attractiepark wil, is dat prima. En dit zijn daar de cinematografische equivalenten van. Het is een nieuwe kunstvorm. Het is iets anders dan films die normaal in de bioscopen worden vertoond, dat is alles.”

Hij zei daarnaast dat hij zich vooral zorgen maakte dat de grote superheldenfilms het moeilijk maken voor andere filmprojecten. „Mijn vrees is dat we bioscoopplekken verliezen door dit soort massale attractieparkenfilms. Cinema verandert op dit moment. We hebben zoveel manieren om films te maken, wat heel prettig is. Sommige zijn meer events, zoals naar een pretpark gaan. En dat is leuk om te doen, maar ik hoop wel dat er plek in de bioscopen overblijft voor Greta Gerwig, Paul Thomas Anderson en Noah Baumbach, zulke mensen.”