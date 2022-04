Poging tot inbraak bij huis Mart Hoogkamer tijdens concert

Op beelden van beveiligingscamera’s die Mart dinsdag deelt op Instagram is te zien dat twee mannen in de avond van zaterdag 9 april voor zijn huis staan. Een van de twee heeft een koevoet vast. De mannen zijn het huis van Mart uiteindelijk niet binnengekomen. „Maar ze hebben het wel geprobeerd”, vertelt Mart. „Er zijn nog meer beelden waarop te zien is dat ze ook een andere ingang proberen.”

Mart is niet geschrokken van de beelden. „Maar het is niet heel prettig natuurlijk”, vertelt hij. Aan het einde van het filmpje dat de zanger deelt, is te zien hoe de mannen wegrennen en de tuin van woningencomplex verlaten. „Dat komt door de beveiliging, die toen kwam. Daardoor zijn ze weggerend. Het is heel fijn dat de beveiliging in ons complex zo alert is”, besluit de zanger. Zijn manager zegt tegen De Telegraaf dat de politie ervan op de hoogte is en ermee bezig is.