Ewan McGregor weer Obi-Wan Kenobi voor Disney+

De nu 48-jarige Schot speelde Obi-Wan in prequelfilms The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005), en was te horen in The Force Awakens uit 2015. De rol werd in de originele films gespeeld door Alec Guinness, die in 2000 overleed.

Als het project doorgaat, zal het de derde Star Wars-serie zijn op Disney+. Bij de start van de streamingservice dit najaar is The Mandalorian, over premiejager Boba Fett, er te zien. Disney heeft ook een nog titelloze serie in ontwikkeling die een prequel moet worden van Rogue One. Diego Luna pakt daarvoor zijn rol als piloot Cassian Andor weer op.