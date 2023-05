Voormalig One Direction-lid Liam Payne opnieuw vrijgezel

Na zijn terugkeer uit Los Angeles, waar hij aan een nieuw album heeft gewerkt, zijn Payne en Cassidy in gesprek gegaan over hun toekomstplannen. Volgens een ingewijde hebben zij toen besloten dat hun relatie niet meer werkte. „Er was geen grote ruzie of zoiets. Ze besloten allebei hun eigen weg te gaan”, aldus de insider.

Cassidy is naar verluidt al vertrokken uit het huis waar zij samen met de zanger woonde. Inmiddels is zij terug in de Verenigde Staten, waar zij vandaan komt.