Britse koninklijke familie wenst Meghan een fijne verjaardag

„Ik wens de hertogin van Sussex vandaag een heel gelukkige verjaardag!”, schrijft het Britse koninklijk huis onder foto’s van Meghan met de koningin, prins Harry en hun kindje Archie.

Prins William en zijn vrouw Catherine wensen hun schoonzus ook een fijne verjaardag. Daarbij plaatsen ze een vakantiefoto van Meghan met een bloemenkrans om. Ook prins Charles en zijn vrouw Camilla plaatsen een verjaardagskiekje van Meghan.

Meghan viert haar verjaardag waarschijnlijk in Californië, waar ze woont met haar man prins Harry en kinderen Archie (2 jaar) en Lili (2 maanden).

De band tussen Meghan en de Britse koninklijke familie is op z’n zachtst gezegd niet echt warm. In een openhartig interview met Oprah Winfrey vertelden de hertogin van Sussex en haar man over waarom ze hadden besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Kijkers reageerden geschokt op meerdere uitspraken van het koppel, onder meer over racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid gesprekken had met Harry voor de geboorte van hun zoontje Archie over ’hoe donker de huid’ van de baby zou zijn.