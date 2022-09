Britse zanger James Morrison te gast bij Arjen Lubach

Arjen Lubach ging afgelopen week van start met het nieuwe seizoen van zijn show. Het satirische VPRO-programma stond in het voorjaar vrijwel dagelijks hoog in de kijkcijferlijst en werd ook online veel teruggekeken.

In de eerste week van het nieuwe seizoen trok De Avondshow lineair tegen de miljoen kijkers per aflevering. Het programma stond elke avond hoog in de top 10 van best bekeken uitzendingen. De Avondshow is elke maandag tot en met donderdag iets na 22.00 uur te zien op NPO 1.