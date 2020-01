Married at first sight: ’Dat schaamhaar gaat eraf!’

Ⓒ screendump rtl 4

Het nieuwe seizoen van Married at first sight is maandagavond van start gegaan met een drama voor deelnemer Thierry. Hij werd gekoppeld aan Sanne, maar zijn ouders besloten de bruiloft te boycotten. De flamboyante Chantal – met de nu al meest besproken wenkbrauwen van 2020 – werd gekoppeld aan Henk, die maar beter geen lichaamsbeharing kan hebben. Aan dit stel gaan we nog veel plezier beleven.