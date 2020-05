Billie Eilish en broer schrijven nieuwe liedjes

Het nieuwe werk heeft Billie samen met haar broer Finneas geschreven terwijl ze in quarantaine zaten. „In de eerste weken had ik totaal geen inspiratie”, zei Billie. „Maar opeens gingen we schrijven.” In de kelder van Finneas schreven broer en zus in korte tijd een song. „Dat gebeurde in één keer en dat is nogal vreemd voor ons.”

Billie wilde verder niets kwijt over het nummer. Ze vertelde nog wel dat er meer nieuwe songs aan zitten te komen. Ook zei de zangeres dat ze een radioshow gaat maken met haar vader, acteur Patrick O’Connell. De twee maken Me & Dad Radio voor Beats 1 van Apple Music.