Lied Jaap Reesema en Armin van Buuren niet naar songfestival

„Armin en ik zaten samen in de studio om wat liedjes op te nemen, maar niet met het idee om dat te doen voor het songfestival”, zegt Reesema over het nummer. „Maar opeens hadden we een lied dat we heel geschikt vonden, toen kregen we het idee om dat in te sturen.”

Volgens Reesema zijn er zo’n 400 liedjes ingestuurd. Welke artiest wel is gekozen, weet de zanger niet. Sinds vrijdag doen geruchten de ronde dat het om Lakshmi zou gaan. „Ik hoorde ook dat het Lakshmi is, volgens mij zit zij ook in het kamp van Ilse DeLange die - overigens terecht - veel invloed heeft bij de keuze. Het zou zo maar kunnen, ik weet het echt niet”, aldus Reesema tegenover het AD, die zijn lied met Van Buuren op een later moment alsnog wil uitbrengen.

Het management van Lakshmi liet eerder vrijdag weten niets te kunnen zeggen over een eventuele deelname van de zangeres aan het songfestival. „Mocht Lakshmi gevraagd worden dan staat ze daarvoor open, maar op dit moment hebben we niets te melden.”