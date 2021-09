’Bachelor’ Tony Junior: ’Vrouwen sturen me foto van hun achterwerk’

Tony Junior: „Vrouwen bieden zich letterlijk aan. Sommige vrouwen sturen een foto van een kont, anderen vragen: ’Hoe laat kan ik langskomen?’ Maar ik krijg ook hele lieve berichten. Het is wel heel intens”, zegt Tony tegen FHM. Vorige week werd duidelijk dat Tony Junior weer vrijgezel is na een kortstondige relatie met Julia, de vrouw die hij in The Bachelor had ontmoet.

Toch ambieert Tony nog steeds een relatie. „Ik heb geen 9 tot 5 leven. Dat kan heel leuk zijn, maar je moet er wel mee om kunnen gaan. Ik heb in het verleden gemerkt dat het prima kan. En ze kan ook mee hé. Al is twee maanden door China toeren misschien wat lastig.”

Zijn verhouding met ex-vriendin en zangeres Maan de Steenwinkel komt ook nog even ter sprake. Wat vond zij er eigenlijk van dat hij meedeed aan The Bachelor? „Ze was de eerste die ik het vertelde. De eerste drie minuten schrok ze zich wel even wezenloos. Daarna zei ze: ’Ik hoop dat je de Tony kan laten zien die ik drie jaar lang gekend heb.’ Dat vond ik zo mooi en ook typerend voor hoe wij nu nog steeds met elkaar omgaan.”