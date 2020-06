Amerikaanse aanklagers: Andrew liegt over aangeboden medewerking

Zondagavond kwam The Sun met de primeur: al een maand geleden zouden de Amerikaanse aanklagers een officieel rechtshulpverzoek hebben ingediend bij de Britse overheid, waarin ze aangeven dat ze prins Andrew willen verhoren. Door zo’n verzoek worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over strafzaken. De aanklagers achtten het nodig om dit zwaardere middel in te zetten, omdat zij op herhaaldelijke verzoeken om contact, geen respons kregen van Buckingham Palace, stelden ze.

De advocaten van de prins verklaarden daarop in de Britse media dat zij wel degelijk driemaal hun medewerking hebben aageboden. „Het ministerie van Justitie heeft ons ervan verzekerd dat de hertog nooit een ’doelwit’ is geweest van hun criminele onderzoeken naar Epstein en dat ze vertrouwelijk zijn vrijwillige medewerking zochten”, schrijven ze maandag in hun verklaring. „In aanloop naar deze gesprekken vroegen we het ministerie van Justitie te bevestigen dat onze medewerking en interviewverzoeken vertrouwelijk bleven, conform de gewone regels die gelden voor vrijwillige samenwerking met het ministerie van Justitie.” Dat de officieren van Justitie toch naar buiten treaden door in de pers te stellen dat de hertog niet meewerkte, beschouwde het advocatenteam van Andrew als een indicatie ’dat ze wellicht liever publiciteit zochten dan dat ze de eerder aangeboden hulp accepteerden’.

Volgens de Amerikaanse aanklagers noemen dit een valse verklaring. Geoffrey Berman, die onderzoek doet naar de connecties van Epstein die betrokken kunnen zijn bij diens misdaden, meent dan ook dat het juist prins Andrew en zijn advocatenteam zijn die de pers gebruiken om de prins neer te zetten als meegaand en welwillend. Toch blijft hij erbij dat de tweede zoon van koninigin Elizabeth ’herhaaldelijk onze verozeken om een interview in te plannen, heeft afgewezen’. Zijn advocaten zouden ’ondubbelzinnig’ hebben laten weten dat Andrew ’niet zou komen voor zo’n soort interview’. „Als prins Andrew daadwerkelijk serieus is over het meewerken aan het lopende onderzoek, blijven onze deuren openstaan en kijken we ernaar uit van hem te horen wanneer we hem kunnen verwachten.”

Hoe het ook zij, met het officiële rechtshulp is er in elk geval flinke druk uitgevoerd op de Britse overheid en op prins Andrew, stellen de Britse media. Een insider noemde het in The Sun dan ook een ’diplomatieke nachtmerrie’.