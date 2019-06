Animatiefilm over de Spice Girls in de maak

Volgens Paramount-baas Soria zijn alle vijf Girls in de film te zien, óók Victoria Beckham die momenteel niet mee is op reünietournee door het Verenigd Koninkrijk. In de film zullen bestaande liedjes van de Spice Girls worden gebruikt, maar er zal ook nieuwe muziek te horen zijn.

Het is nog niet duidelijk wanneer de film precies klaar zal zijn en wat de titel is.