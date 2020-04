Toespraak koningin Elizabeth over corona deels uitgelekt

De 93-jarige koningin nam in Windsor Castle een videoboodschap op om het volk moed in te spreken. „Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van verstoring van ons leven; een storing die sommigen verdriet heeft gebracht, anderen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft verandert”, vertelt de koningin. Ook spreekt Elizabeth haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden.

De koningin zegt trots te zijn op hoe Groot-Brittannië heeft gereageerd op de crisis. „Ik hoop dat in de komende jaren iedereen trots zal terugkijken op hun reacties op deze uitdaging. En dat zij die na ons komen zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk is als alle andere generaties. Dat we zien dat zelf-discipline, stille en goede vastberadenheid en solidariteit hoog in het vaandel staan in dit land.”