Bastiaan van Schaik weer vrijgezel

Bastiaan en Ramon droegen allebei een ring met de eerste letter van elkaars voornaam erop. Op Instagram toont de stylist zijn ring, met de letter R, en schrijft daarbij: „Helaas... dat was het.”

De twee leerden elkaar in 2011 al kennen via Twitter. Vijf jaar later kregen ze een relatie. Bastiaan en Ramon verschenen vorige week nog samen bij de première van Once Upon A Time In Hollywood.