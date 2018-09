Iris van Nuland (14) wint finale Superkids

Latin danseres Taisiya Shulga (14) eindigde op de tweede plaats en ontvangt een studiebeurs van 10.000 euro. Voor de 15-jarige drummer Axel Limbeek, die op de derde plek eindigde, ligt een beurs van 5000 euro klaar.

Superkids begon dit jaar met 36 jonge talenten. In de finale streden de overgebleven acht finalisten en haalden ze alles uit de kast om de harten van de vak- én de publieksjury te stelen.

Winnares Iris van Nuland kreeg 193,5 punten. Ze speelt sinds haar zesde anderhalf tot twee uur per dag viool. Sinds haar elfde zit ze in de talentenklas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze elke zaterdag lessen volgt. Taisiya komt uit Oekraïne en woont sinds kort in Voorschoten. Ze danst zo'n zes dagen per week Latin. Tegen de winnares zei Taisiya: "Je hebt de eerste plek verdiend."