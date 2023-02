Armin van Buuren viert jubileum met expositie in museum

De tentoonstelling staat in het teken van A State of Trance, dat al meer dan twintig jaar bestaat. Het begon ooit als een radioprogramma van Van Buuren, maar groeide in de loop van de jaren uit tot een van de bekendste merken in de dance. Van Buuren heeft de expositie in samenwerking met het museum samengesteld. Er is onder meer beeldmateriaal te zien van de vele evenementen die onder de noemer A State of Trance hebben plaatsgevonden.

„Het is bijna niet te beseffen hoe A State of Trance in twintig jaar tijd gegroeid is en hoeveel we hebben meegemaakt”, zegt de dj. „Met de expositie in Our House willen we fans en bezoekers een reis door te tijd laten maken langs alle hoogtepunten van het merk. A State of Trance is voor mij en velen van hen een belangrijk deel van het leven, dus ik denk dat het enorm bijzonder is om die momenten te kunnen herbeleven.”

De expositie is van 25 februari tot en met 10 april te bezoeken.