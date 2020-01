Het NIEUWE LEVEN van JEAN PAUL GAULTIER

Jean Paul Gaultier (67) verzorgde gisteren zijn allerlaatste haute-couture-show. De Frans couturier is met pensioen. Ⓒ Getty Images

Hij wordt gezien als misschien wel de grootste clown onder de internationale modeontwerpers, en dat wil wat zeggen in een wereld die wordt geregeerd door excentriciteit en exhibitionisme. JEAN PAUL GAULTIER verzorgt woensdagavond zijn laatste show in Parijs. Maar (mode)wereld, treur niet: de excentrieke Franse kledingvirtuoos heeft beloofd dat we nog lang niet van hem af zijn...