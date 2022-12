Extra show Ricky Gervais in AFAS Live

De 61-jarige Gervais is de bedenker en hoofdrolspeler van de serie The Office, de meest succesvolle Britse komedie aller tijden. Ook is hij schrijver en hoofdrolspeler van de Netflix-serie After Life. Hij heeft meerdere internationale stand-upshows gespeeld, waarvan Netflix de uitzendrechten heeft. De meest recente is SuperNature uit mei 2022.

Met zijn tour trekt Gervais door Europa en Noord-Amerika. De kaartverkoop voor de extra show en het optreden dat al gepland stond is direct gestart.