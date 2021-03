Britt Dekker deelt sneer uit aan Marco Borsato

Hij mag dan wel – met afstand – Nederlands succesvolste popartiest aller tijden zijn, het slippertje met Iris Hond heeft het ’ideale schoonzoon’-imago van Marco Borsato een flinke klap gegeven. Was het verhaal van de zanger zaterdag al te lezen op pagina Privé in De Telegraaf, ’s avonds schoof hij aan bij Linda de Mol voor een tweede interview over zijn veelbewogen afgelopen jaar.

In Linda’s Wintermaand, op SBS6, liet Marco onder meer weten te hebben overwogen te stoppen „met alles”. De zanger zat op een bepaald moment zo slecht in zijn vel, dat hij niet wist of hij nog door wilde. „Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit”, dacht hij hardop. „Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik.”

’Domme lul’

Net als in het Telegraaf-interview, waarin hij spreekt van zelfhaat, vertelt Marco dat het hem moeite kost zichzelf vergeven. Ook omdat vooral zijn oudste zoon boos op hem was. Wel benadrukt hij dat de band met zijn ex-vrouw Leontine en hun kinderen Luca, Senna en Jada nog steeds heel hecht is. „Ze zijn loyaal naar ons alle twee. Dat zegt iets over de opvoeding, de flexibiliteit”, vertelt Marco, die zijn kinderen elke donderdag ziet.

Zoals verwacht doet het tv-optreden flink wat stof opwaaien op sociale media. En afgaand op de reacties is het duidelijk: óf je bent vóór hem, óf je bent tegen hem. Voorstanders prijzen de zanger onder meer voor het feit dat hij met de billen bloot gaat en zich kwetsbaar opstelt. Zo schrijft iemand: „Hij heeft burn-out gehad, ging failliet en is gescheiden. Het is gewoon heftig en emotioneel, en ja: ook Marco is maar gewoon een mens.” Een ander: „Ja Marco is een ontzettend domme lul geweest, maar hij gaat er wel zitten en geeft het eerlijk toe.”

Slachtofferrol

Maar zoals gezegd is lang niet iedereen het daarmee eens. Zo wordt Marco verweten ’de slachtoffer te spelen’. „Serieus, als vrouw erger ik mij weer eens énorm aan een vent die gewoon zijn piemel in een andere vrouw stopte, om vervolgens het grootste slachtoffer te spelen. I can’t.” Een andere kijker laat weten: „Ik begrijp dat het vooral voor Marco Borsato heel erg is dat hij zijn vrouw al die jaren heeft bedrogen.”

Ook zou interviewster Linda ’niet kritisch’ genoeg zijn. „Marco Borsato heeft erg veel zelfmedelijden. Niks over hoe vreselijk het voor Leontine is. Alles draait om hem. Hij had het zo zwaar, hij wordt gefileerd. Vriendin Linda verdedigt hem en vult steeds zijn zinnen aan. Wat een acteur.”

Britt

Tot slot krijgt Marco nog een sneer van Britt Dekker, die niet kon wachten tot het interview voorbij was. De presentatrice is sinds zaterdagavond, met Wendy van Dijk, de nieuwe presentatrice van SBS-talentenjacht We Want More en steekt haar mening niet onder banken of stoelen. „’Sorry’, omdat iets je spijt, is wat anders dan spijt hebben dan dat het is uitgekomen. En nu opschieten want mijn oma, mama en ik wachten op We Want More!”

Aanstaande maandag verschijnt op pagina Privé in De Telegraaf deel twee van het interview met Marco Borsato.