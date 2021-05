André Hazes jr. haalt diploma bij ’holistische’ zwemschool op Ibiza

Volgens de site van de zwemschool biedt zij een holistische aanpak. „We komen uit het water en we zijn gemaakt van water. Door vertrouwen, toewijding en moed zullen je kind en jij leren hoe ze uitdagingen in het leven kunnen benaderen door angst te overwinnen. Water transmuteert energie en is daarom de perfecte plek om te werken met emoties die kunnen ontstaan.”

Bij André wakkerde het in elk geval zijn zelfvertrouwen aan, zo blijkt uit Moniques bericht op Instagram. „De mooiste woorden die hij vandaag uitsprak, waren: „Mama, ik ben echt trots op mezelf.” Het levert de ex van zanger André Hazes de felicitaties op van zijn zus Roxeanne Hazes. Ook de moedermaffia - die in het verleden nogal eens kritiek had wanneer Monique iets over haar zoontje deelde - blijkt tevreden; zelfs de term ’supermama’ komt voorbij.

Overigens was Monique er vroeg bij met de zwemlessen voor haar zoontje. Toen hij 2 jaar was, slaagde hij bij dezelfde school op Ibiza ook al voor de Self Rescue course.