Winona Ryder (48) wil niet trouwen uit angst voor scheiding

„Ik ben absoluut monogaan, maar een huwelijk? Ik weet het niet... Ik trouw liever nooit dan dat ik ooit zal scheiden”, vertelt de actrice, die eerder een relatie had met Johnny Depp en Matt Damon, aan OK! magazine.

Hoewel ze zichzelf dus nooit voor het altaar ziet staan, zegt ze wel een enorme romanticus te zijn en zelfs haar eerste kus nog te herinneren. „Ik denk dat iedereen zich die kus herinnert. Er is een eerste kus die je krijgt als je vijf bent, en de eerste kus die je krijgt als je twaalf ben. En dan is er natuurlijk de kus die je weer later krijgt. Ik herinner ze me allemaal en koester die herinneringen.”