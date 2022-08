Ex-vriendin Ryan Giggs: ’Hij gooide me tweemaal naakt uit hotelkamer’

Premium Dagboek van een minnares

Dagboek van een Minnares deel 353: ’Zag ze dat ik lag te rotzooien met haar man?’

Laura is met haar moeder, dochter en zus op vakantie naar een naaktcamping in Frankrijk. Als ze het vakantiehuisje aan het schoonmaken is, staat er ineens heel dicht iemand achter haar.