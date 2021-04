Black Panther-regisseur: Chadwick Boseman had gewild dat we doorgingen

Producent Marvel had eerder al aangekondigd dat de rol van Black Panther niet opnieuw zou worden gecast. Voor Coogler is het wel lastig om te werken aan de sequel zonder zijn goede vriend. „Ik weet dat Chadwick niet had gewild dat we waren gestopt”, zegt hij tegen The Hollywood Reporter.

Coogler herinnert Boseman als iemand ’die voor het collectief was’. „Op de set stond hij altijd voor iedereen klaar. Zelfs al kampte hij met z’n ziekte, dan nog lette hij op anderen en zorgde hij dat ze oké waren. Als hij klaar was, bleef hij hangen om anderen te helpen.”

De regisseur denkt dat het voor hem dan ook moeilijk zou zijn om te stoppen. „Eerlijk gezegd denk ik dat hij anders tegen me zou brullen ’waar ben je mee bezig?!’ Dus ga ik ermee door.”