J.K. Rowling niet bezig met haar nalatenschap: ’Ik geef om het nu’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

J.K. Rowling is niet bezig met haar nalatenschap als schrijver, maar met het nu. Dit zegt ze in de podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, waarvan de eerste twee afleveringen dinsdag online zijn verschenen. De zevendelige podcast gaat in op het leven van de schrijfster en de impact die haar boeken over Harry Potter hebben, maar ook haar controversiële uitspraken over transpersonen.