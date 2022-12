„Ik kijk m’n ogen uit dat er zoveel mensen voor dit kutprogrammaatje opdagen”, zei Johan Derksen. „Ik realiseer me nooit dat wij zo’n impact op het land hebben.” Voor Wilfred Genee was de volle zaal ’niet voor te stellen’. „We proberen er net zo’n feest van maken in deze grote zaal als op tv”, zei hij bij opkomst op het podium. „Het was een opmerkelijke ride, maar ik heb vanaf begin tot eind genoten.”

„Mooi man”, reageerde René van der Gijp bij zijn opkomst. „Het belangrijkste is dat mensen kunnen lachen en niet depressief naar bed gaan”, zei de oud-voetballer over het programma waar hij al een jaar of zestien in te zien is. „Maar het is sowieso leuk als iets redelijk succesvol is en ik ben er ontzettend trots op.”